Сахалинка купила 135 штук браконьерской горбуши и теперь ответит перед законом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, рассказали ТИА "Острвоа" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемая, находясь на дачном участке, расположенном в районе улицы Шахтерской в селе Горное, приобрела 135 экземпляров рыбы лососевых пород «горбуша», достоверно зная, что данный биоресурс был добыт незаконно.

В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ - заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.