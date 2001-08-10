Сахалинец нарвал конопли и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что местный житель незаконно хранит наркотические средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В квартире фигуранта полицейские обнаружили и изъяли смесь табака и гашишного масла. Также, в гараже подозреваемого была найдена марихуанна.

Согласно заключению эксперта общая масса смеси составила 3,29 граммов, а масса канабиса – 382,2 граммов, что является крупным размером.

Гражданин дал признательные показания, в которых пояснил, что ранее за городом он нашел кусты растения рода «конопля». Зная, что они являются наркосодержащими, фигурант сорвал их и принес домой, чтобы дальнейшем изготовить наркотик для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.