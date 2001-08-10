Сахалинка оставила велосипед в подъезде и лишилась его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее был похищен велосипед стоимостью 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Вечером женщина оставила своего железного коня без присмотра на площадке в подъезде, в результате чего он и был беспрепятственно похищен неизвестным.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к данной краже. Им оказался 59-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.

Как выяснилось, украденный велосипед он разобрал на детали, которыми распорядился по своему усмотрению. В итоге от похищенного транспорта остались только колеса и рама.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.