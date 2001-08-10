На въезде в Южно-Сахалинск грузовик создал пробку,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У мусоровоз на выезде из Южно-Сахалинска на ходу отвалилась кабина, сообщает astv.ru. Очевидцы рассказали, что автомобиль собрал огромную пробку.

По словам проезжающий водителей, авария случилась в Хомутово около поста ГИБДД, где идёт ремонт дороги. Мусоровоз ехал на юг, и при торможении у него на ходу откинулась вперёд кабина.

Никто не пострадал. Сейчас кабина так и лежит на земле. Рядом с машиной находятся двое мужчин.

В направлении на юг образовался затор.