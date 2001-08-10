66-летний сахалинец попался с поддельными водительскими правами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы по безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу был остановлен автомобиль под управлением 66-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов выяснилось, что номер водительского удостоверения, которое предъявил водитель, числится за другим гражданином. Сам мужчина по данному поводу пояснить ничего не смог. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Специалисты достоверно установили, что удостоверение поддельное.

Гражданин раскаялся в содеянном и сообщил, что долгое время не мог пересдать экзамен на получение водительского удостоверения. Тогда он нашел объявление о продаже прав в сети Интернет и приобрел поддельный документ у неизвестного ему лица.