Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2022
Сейчас 20:06
58,00|55,93|66,91
Отопительный сезон в Южно-Сахалинске начнется 1 октября
15:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

66-летний сахалинец попался с поддельными водительскими правами

66-летний сахалинец попался с поддельными водительскими правами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы по безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу был остановлен автомобиль под управлением 66-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов выяснилось, что номер водительского удостоверения, которое предъявил водитель, числится за другим гражданином. Сам мужчина по данному поводу пояснить ничего не смог. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Специалисты достоверно установили, что удостоверение поддельное.

Гражданин раскаялся в содеянном и сообщил, что долгое время не мог пересдать экзамен на получение водительского удостоверения. Тогда он нашел объявление о продаже прав в сети Интернет и приобрел поддельный документ у неизвестного ему лица.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?