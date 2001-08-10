Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2022
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15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на вечер бардовской песни

Сахалинцев приглашают на вечер бардовской песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт бардовской песни, посвященный Всемирному дню туризма, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 сентября. Начало в 13.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В вечере примут участие авторы и исполнители творческого объединения "Апостров" Лада Мильченко, Наталья Ковтун, Павел Гавриков, Олег Казаков, Евгений Кормщиков, Вениамин Ким и другие. Они исполнят песни, посвященную туристам, походам, природе Сахалина.  Концерт пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: +7(4242)45-25-28.

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