Сахалинке в пять утра позвонили мошенники и она спросонья перевела им почти полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило два заявления от граждан, у которых неизвестные путем обмана похитили денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

44-летней заявительнице 15 сентября около пяти утра поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что по её картам происходят сомнительные действия и необходимо перевести накопления на безопасный счет. Женщина поверила и, следуя инструкциям собеседника, через онлайн-банк осуществила несколько переводов, а когда обратилась в отделение банка, то поняла, что отдала сбережения мошенникам. Сумма ущерба составила 437 тысяч рублей.

Второй потерпевший - 39-летний житель Корсакова, рассказал полицейским, что увидел объявление на одном интернет-сайте о продаже автомобиля за 120 тысяч рублей. Связавшись с продавцом он договорился о встрече и переводе предоплаты в сумме 20 тысяч рублей. После перевода денег никто на встречу не явился, а продавец перестал выходить на связь.