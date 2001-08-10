Сахалинец дал соседу куртку,чтобы тот согрелся и лишился денег из кармана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый, зашел в гости к своим соседям на застолье. Гражданину стало холодно, и хозяин дал ему свою куртку, чтобы согреться. Одев ее, злоумышленник нашел в кармане кошелек. Улучив момент, когда его действий никто не увидит, он осмотрел содержимое кошелька и обнаружил там 7 500 рублей, которые забрал себе.

Спустя некоторое время фигурант ушел домой, вернув куртку законному владельцу. Украденные денежные средства в тот же вечер были изъяты у злоумышленника сотрудниками полиции, прыбывшими по сообщению потерпевших о совершении кражи.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом того, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной отвественности и не встал на путь исправления, решением суда он был приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.