Сахалинца будут судить за добычу 14 килограммов красной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 30 августа фигурант, находясь на берегу реки Новикова незаконно добыл горбушу, из которой заготовил икру весом 14 кг 131 гр., чем нарушил «Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 267 от 23.05.2019 года. Сумма ущерба составила свыше 394 тысяч рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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