Сахалинец пойдет под суд за серию краж со взломом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ночь на 8 марта фигурант, находясь в районе улицы Есенина обокрал продуктовый магазин. Злоумышленник похитил выручку в сумме свыше 17 000 рублей.

Он же, спустя две недели, также в ночное время суток, находясь в районе проспекта Мира, с помощью подручного инструмента вскрыл киоск печати. Осмотрев помещение, обвиняемый похитил с коробки на столе денежные средства в размере 1300 рублей, а также фонарик, электроплойку, беспроводные наушники, наручные часы и другой мелкий товар на общую сумму почти в 5 000 рублей.

В ночь на 10 мая злоумышленник проник в передвижной продуктовый магазин и вынес оттуда различную продукцию на сумму свыше 10 000 рублей. Затем из лотерейнго киоска похитил ноутбук стоимостью 18 000 рублей.