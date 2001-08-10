Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2022
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На проспекте Мира в Южно-Сахалинске меняют асфальт
16:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пойдет под суд за серию краж со взломом

Сахалинец пойдет под суд за серию краж со взломом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ночь на 8 марта фигурант, находясь в районе улицы Есенина обокрал продуктовый магазин. Злоумышленник похитил выручку в сумме свыше 17 000 рублей.

Он же, спустя две недели, также в ночное время суток, находясь в районе проспекта Мира, с помощью подручного инструмента вскрыл киоск печати. Осмотрев помещение, обвиняемый похитил с коробки на столе денежные средства в размере 1300 рублей, а также фонарик, электроплойку, беспроводные наушники, наручные часы и другой мелкий товар на общую сумму почти в 5 000 рублей.

В ночь на 10 мая злоумышленник проник в передвижной продуктовый магазин и вынес оттуда различную продукцию на сумму свыше 10 000 рублей. Затем из лотерейнго киоска похитил ноутбук стоимостью 18 000 рублей.

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