Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.

Установлено, что в 25 июля гражданин зашел в отделение банка, чтобы обналичить денежные средства. Когда до него дошла очередь к банкомату, мужчина обнаружил, что предыдущий клиент не завершил операцию и в нем остались купюры. Фигурант не стал дожидаться, когда аппарат «съест» деньги, или сообщать об этом администратору. Вместо этого он забрал из купюроприемника денежные средства и скрылся с места кражи. Похищенные средства фигурант потратил по своему усмотрению.

Сума ущерба составила 20 тысяч рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.