Сахалинец "нашел" банкомате 20 тысяч рублей и теперь его будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.
Установлено, что в 25 июля гражданин зашел в отделение банка, чтобы обналичить денежные средства. Когда до него дошла очередь к банкомату, мужчина обнаружил, что предыдущий клиент не завершил операцию и в нем остались купюры. Фигурант не стал дожидаться, когда аппарат «съест» деньги, или сообщать об этом администратору. Вместо этого он забрал из купюроприемника денежные средства и скрылся с места кражи. Похищенные средства фигурант потратил по своему усмотрению.
Сума ущерба составила 20 тысяч рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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