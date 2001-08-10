Житель Благовещенска напал на почтальона, но получил жесткий отпор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу почты. 26-летний житель областного центра попытался отобрать у нее сумку с деньгами, однако почтальон дала жесткий отпор, пишет ИА "Порт Амур".
Как сообщает УМВД России по Амурской области, как признался благовещенец, на разбой он решился спонтанно, увидев во дворе почтальона, которая разносила пенсию пожилым людям, в том числе и его бабушке. Взяв у приятеля темные вещи и переодевшись, налетчик проследовал за женщиной, и, когда она зашла в подъезд дома, напал.
- Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник пытался забрать сумку с деньгами. На тот момент там было 500 тысяч рублей. Однако работница почты оказала нападавшему активное сопротивление, в результате чего он не довел до конца свой преступный умысел и ретировался, прихватив с собой 32 тысячи рублей, выпавшие из сумки, - сообщили в ведомстве.
Во время обыска одежду, в которой парень совершил разбой, полицейские обнаружили в гараже его знакомого.
Также сыщики установили его причастность к совершению еще трех преступлений. В Благовещенске он похитил два мобильных телефона и велосипед.
Один гаджет злодей забрал у молодого человека, представившись сотрудником полиции и предъявив старый студенческий билет в красной обложке. Поверив псевдополицейскому, потерпевший сам отдал ему телефон, якобы необходимый для проведения следственных действий.
«Еще один смартфон он похитил через открытое окно из припаркованного возле дачного участка автомобиля. Кражу велосипеда, стоявшего возле подъезда многоквартирного жилого дома, задержанный совершил путем повреждения замка безопасности. По данным фактам также возбуждены уголовные дела», добавили в УМВД.
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