Сахалинец оставил в подъезде два велосипеда и лишился их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился за помощью 18-летний местный житель, у которого было похищено два велосипеда. Потерпевший оставил свое имущество на ночь на площадке в подъезде, а на утро оно бесследно исчезло. Общая стоимость ущерба составила 18 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина, совершившего данную кражу. Им оказался 35-летний сахалинец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и хищение чужого имущества.

Как оказалось, велосипеды не были оснащены противокражными устройствами. Домофон при этом также был неисправен. Поэтому злоумышленнику не составило труда похитить чужое имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ – кража. Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность фигуранта к другим противоправным деяниям.