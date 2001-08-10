Сахалинец украл дорогой сотовый телефон, разблокировал его и продал за бесценок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего сахалинца в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 28 июня обвиняемый вызвал такси, и сев в него нашёл на заднем сиденье забытый предыдущим пассажиром телефон. Понимая, что данное имущество ему не принадлежит и что у девайса есть законный владелец, гражданин забрал его себе.

Позже, осмотрев устройство, гражданин не понял, как оно включается. Тогда он отнес его в ремонтную мастерскую, где за 7500 рублей специалисты, не зная о противоправных намерениях фигуранта, сняли блокировку. Далее фигурант разместил объявление о продаже смартфона за 15000 рублей в сети Интернет, где быстро нашел покупателя дорогостоящего телефона. Сумма же ущерба потерпевшему составила почти 65 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.