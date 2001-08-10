Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2022
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16:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за незаконную добычу красной икры

Сахалинца будут судить за незаконную добычу красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено уголовное дело в отношении местного 26-летнего по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант находился на берегу залива Анива в районе села Новиково, где незаконно добыл горбушу и заготовил их нее икру весом 10 кг, чем нарушил «Правило рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 267 от 23.05.2019 года. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.

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