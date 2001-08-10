Сахалинца будут судить за незаконную добычу красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено уголовное дело в отношении местного 26-летнего по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант находился на берегу залива Анива в районе села Новиково, где незаконно добыл горбушу и заготовил их нее икру весом 10 кг, чем нарушил «Правило рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 267 от 23.05.2019 года. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.