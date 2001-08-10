У сахалинского бизнесмена украли 33 баллона с фреоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратился 30-летний индивидуальный предприниматель. Со склада его фирмы было похищено 33 баллона с фреоном общей стоимостью 528 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 34-летний, ранее неоднократно судимый житель областного центра.

Как выяснилось, фигурант работал и проживал неподалеку от склада в котором хранилось имущество. Он видел, что в боксе заявителя хранятся баллоны с фреоном и решил их украсть.

Пребывание на территории базы по рабочим обязанностям позволило злоумышленнику изучить распорядок и обстановку на территории. На протяжении нескольких суток злоумышленник под покровом ночи выносил со склада потерпевшего баллоны, чтобы в дальнейшем перепродать их.