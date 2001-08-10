За нарушение техрегламента при перевозке мороженой трески рыбокомбинату "Островной" грозит штраф
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО Рыбокомбинат «Островной» из Сахалинской области по факту нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке партии мороженой трески (общей массой более 46 тонн).
Нарушения выявлены госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе ветеринарно-санитарного осмотра груза на территории ОАО «ВМРП» 21 июля 2022 года.
Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО Рыбокомбинат «Островной».
При проведении ветеринарного контроля госинспектором установлено, что на маркировке части подконтрольного товара отсутствует информация о районе промысла.
Это указывает на нарушение изготовителем Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).
На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции до устранения выявленных нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.
По данному факту Управлением Россельхознадзора в отношении ООО Рыбокомбинат «Островной» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
Дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора 16 сентября, предприятию грозит административный штраф в сумме 250 000 рублей.
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