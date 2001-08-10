Объемы незаконно ввезенного алкоголя на Сахалин выросли в восемь раз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объемы контрабандной алкогольной продукции, выявленной сахалинскими таможенниками в 2022 году, выросли в восемь раз, табачных изделий – в 4,5 раза. Основной рост произошел с начала лета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

– Это связано, прежде всего, с отменой некоторых антиковидных ограничений в иностранных государствах, – пояснил заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров. – В частности, с отменой запрета выхода иностранных экипажей с борта судна в зарубежных портах, в связи с чем у моряков появилась возможность приобрести товары в других государствах.

Также в 4 раза выросло количество возбужденных таможней административных дел, связанных с перемещением алкоголя и сигарет. Всего Сахалинская таможня с начала года возбудила 59 дел об административных правонарушениях, предметом которых стал алкоголь. В рамках дел изъято 805 литров продукции (пиво, ликер, виски, коньяк, водка), это превышает объемы 2021 года почти в 8 раз.

Основные объемы контрабандного спиртного ввозились через порт Корсаков. Так, в июле 2022 года на рыболовном траулере «Василий Калёнов» в Корсаков из Р. Корея пытались незаконно ввезти 247 л алкогольной продукции, в отношении членов экипажа возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

По незаконному ввозу табачных изделий Сахалинская таможня возбудила 40 дел, что в 1,7 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Предметом правонарушений являлись сигареты, их изъято в текущем году более 37 тысяч (рост в 4,5 раза). Наиболее крупная партия выявлена на прошлой неделе, когда моряки рейса пытались ввезти из Японии в Холмск более 10 тысяч сигарет, что превышает разрешенный к ввозу объем для личного пользования в 50 раз.