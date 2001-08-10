Сахалинец погостил у знакомой, лишился телефона, а потом и денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому району заявлением о краже денежных средств обратился 71-летний местный житель, с банковского счета которого было похищено 44 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейским гражданин пояснил, что ранее гостил у своей знакомой, и после этого о нахождении своего телефона не знал. О хищении он узнал, когда пришел в банк обналичить свою пенсию. Предположив, что к пропаже телефона и последующей краже средств причастны его знакомые, он несколько раз приходил к ним домой, но дверь ему не открывали.

Сотрудники полиции оперативно установили все обстоятельства и задержали лицо, причастное к ее совершению. Оказалось, что сожитель знакомой – 42-летний ранее судимый гражданин, при помощи функции смс-переводов в несколько заходов перевел все деньги со счета потерпевшего.

Обвиняемый решил скрываться от сотрудников полиции, однако оперативники быстро установили его местонахождение и задержали для разбирательства