Пьяный сахалинец начал стрелять ночью из окна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу обратилась местная жительница с заявлением о том, что кто-то повредил ее автомобиль. Машина была припаркована на ночь во дворе дома, а утром хозяйка обнаружила растрескавшееся стекло. Предварительную стоимость ущерба гражданка оценила в 11 тысяч рулей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При осмотре транспортного средства эксперты установили, что повреждение произошло в результате выстрела из пневматики. Подозрение пало на одну из квартир дома, у которого был припаркован автомобиль. В скором времени оперативники установили лицо, причастное к данному деянию.

Оказалось, что в тот вечер подозреваемый употреблял спиртные напитки. Глубокой ночью, будучи под воздействием употребленного алкоголя, гражданин взял пневматический пистолет и несколько раз, не целясь, выстрелил из окна во двор. В результате несколько пулек угодило в транспортное средство потерпевшей. Ведется следствие.