Новоиспеченный бойфренд умыкнул у сахалинки телефон и был таков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 35-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что малознакомый ей гражданин открыто похитил ее мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что некоторое время назад гражданка познакомилась с мужчиной, которого после недолгого общения пригласила в гости на чай. Когда гражданин уже засобирался домой, заявительнице на смарт-часы пришло уведомление о сообщении, по которому женщина поняла, что ее девайс почему-то находится в кармане у гостя.

Поняв, что его разоблачили, злоумышленник сбежал из квартиры, оказав при этом сопротивление хозяйке, пытавшейся остановить его и вернуть свой телефон.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его для дальнейшего разбирательства