На Сахалине выскочивший на встречку водитель улетел в кювет вместе со встречным автомобилем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 18 сентября 40-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla Filder", двигался по автодороге «Юго-западный объезд города Южно-Сахалинска» с востока на запад и в районе 4 км, при совершении обгона, не убедился в том, что полоса свободна для маневра и совершил столкновение с автомобилем "Daihatsu", двигавшегося во встречном направлении, рассказали ТИА "Острова" в областной автоинспекции.

После столкновения оба автомобиля совершили съезд в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля "Toyota Corolla Filder", получили травмы.

По данному факту проводится проверка.