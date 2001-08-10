Террористу, планировавшему взорвать образовательное учреждение на Сахалине, дали 7,5 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области мероприятий в 2021 году пресечена противоправная деятельность 33-летнего областного жителя, планировавшего совершить террористический акт

на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.

Установлено, что указанный гражданин Российской Федерации, исходя из личных побуждений, намеревался осуществить подрыв взрывного устройства на одном из образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий он был задержан при подготовке к реализации своего преступного умысла. По месту его проживания обнаружены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатки. В мобильном телефоне злоумышленника выявлены фото- и видеоматериалы, изобличающие его преступные намерения.

1-й Восточный окружной военный суд признал собранные следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области доказательства достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК России. Решением суда ему назначено наказание в виде 7 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 150000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.