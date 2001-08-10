Случайная знакомая после бурной ночи отнесла телефон южно-сахалинца в ломбард

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы города Южно-Сахалинска.

Как сообщили информационному агентству «Острова» в островной полиции, установлено, что в июле 2022 года потерпевший решил пригласить фигурантку, с которой он не так давно познакомился, к себе в гости. Дома им составил компанию его одноклассник, который также временно проживал в его квартире. После застолья все улеглись спать.

Утром обвиняемая проснулась и решила отправиться домой. Перед этим гражданка зашла в комнату, где спал потерпевший. Там она увидела на диване его мобильный телефон. Злоумышленница решила завладеть смартфоном в целях личной наживы. Положив девайс в сумочку, тут же скрылась с места преступления.

Затем гражданка встретилась со своим сожителем, которому сообщила, что якобы нашла телефон на улице, и предложила сдать его в ломбард. Так как у обоих граждан не было с собой документов, они обратились просьбой о помощи к случайным встречным около ломбарда. Сбыв через третьи руки телефон, фигурантка потратила вырученные за него денежные средства по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.