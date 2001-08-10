Житель Макарова незаконно встал на пути нереста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Восток, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Установлено, что 17 июля находясь на южном берегу устья реки Горянка, гражданин при помощи ставной сети осуществлял незаконный вылов рыбы лососевых пород на ее миграционном пути для захода на нерест. Противоправные действия гражданина были пресечены сотрудниками рыбоохраны.
Согласно Таксам для исчисления ущерба, причиненного ВБР, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1321 от 03 ноября 2018 года, установлено, что своими противоправными действиями, обвиняемый причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 38 440 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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