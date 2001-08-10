Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2022
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В южно-сахалинском аквапарке запахло уголовным делом
16:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка получила уголовное дело за 12 тысяч рублей

Сахалинка получила уголовное дело за 12 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы села Горнозаводска, обвиняемой в мошенничестве.

Установлено, что 7 июня обвиняемая, находясь в квартире своей знакомой в городе Невельске, подслушала телефонный разговор последней. Женщина разговаривала со своим знакомым, который немногим ранее находился у нее в гостях, а после не мог найти свой мобильный телефон. Гражданка сообщила потерпевшему, что когда стала убираться в квартире, то обнаружила его смартфон и в ближайшее время передаст ему девайс. Злоумышленница решила воспользоваться сложившейся ситуацией и присвоить чужой гаджет.

Фигурантка намеренно ввела свою знакомую в заблуждение, пообещав, что лично передаст телефон хозяину. Женщина поверила и отдала ей смартфон для возврата владельцу.

Обещание гражданка не исполнила. Вместо этого она продала дорогостоящий девайс третьему лицу, а вырученные средства потратила по своему усмотрению. Тем самым, фигурантка нанесла потерпевшему материальный ущерб в размере 12 498 рублей.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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