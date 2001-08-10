Сахалинка получила уголовное дело за 12 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы села Горнозаводска, обвиняемой в мошенничестве.

Установлено, что 7 июня обвиняемая, находясь в квартире своей знакомой в городе Невельске, подслушала телефонный разговор последней. Женщина разговаривала со своим знакомым, который немногим ранее находился у нее в гостях, а после не мог найти свой мобильный телефон. Гражданка сообщила потерпевшему, что когда стала убираться в квартире, то обнаружила его смартфон и в ближайшее время передаст ему девайс. Злоумышленница решила воспользоваться сложившейся ситуацией и присвоить чужой гаджет.

Фигурантка намеренно ввела свою знакомую в заблуждение, пообещав, что лично передаст телефон хозяину. Женщина поверила и отдала ей смартфон для возврата владельцу.

Обещание гражданка не исполнила. Вместо этого она продала дорогостоящий девайс третьему лицу, а вырученные средства потратила по своему усмотрению. Тем самым, фигурантка нанесла потерпевшему материальный ущерб в размере 12 498 рублей.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.