Житель Шебунина благодаря хорошей памяти смог украсть 135 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя села Шебунино, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета.

Установлено, что в ночь со 2 на 3 июля нынешнего года, обвиняемый вместе с потерпевшей, общим другом и своей матерью распивали спиртные напитки в квартире последней. Во время застолья, когда алкоголь заканчивался, потерпевшая давала свою карту хозяйке квартиры и называла пин-код, чтобы та сходила в магазин за добавкой. Обвиняемый услышал его и запомнил.

Когда потерпевшая ушла, то забыла кредитку на столе. Воспользовавшись данным обстоятельством, и что за его действиями никто не наблюдает, фигурант положил карту к себе в карман, после чего направился на автобусную остановку, чтобы уехать в Невельск.

По дороге обвиняемый встретил своего знакомого, и предложил поехать вместе в райцентр. Затем он обманул приятеля, сказав, что потерпевшая якобы сама дала ему свою карту, чтобы он снял деньги. Добравшись до ближайшего банкомата, злоумышленник обналичил 100 тысяч рублей. До того, как вернуться обратно в село, фигурант снял еще 35 тысяч рублей в другом банкомате.

По прибытию в Шебунино возле дома его встретили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что ночью потерпевшая увидела в телефоне смс-сообщения о снятии денежных средств, поняла, что ее обокрали, и сообщила об этом в полицию.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета) будет рассмотрено в суде, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по региону.