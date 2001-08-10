Молодой сахалинец обокрал матушку друга, давшего ему ночлег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи.

Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, в октябре 2021 года фигурант пришел в гости к своему знакомому и остался на ночь. Убедившись, что находящиеся в квартире люди уснули, он решил осмотреть комнату и найти что-нибудь ценное с целью кражи. В результате поисков он обнаружил коробку с двумя золотыми цепочками и подвесками к ним, принадлежащими хозяйке квартиры (матери своего знакомого) и похитил их, чтобы потом продать.

Выспавшись, обвиняемый покинул дом приятеля и сдал украденные украшения в ломбард, распорядившись вырученными денежными средствами по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.