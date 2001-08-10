На Сахалине горит дом инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 10.12 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в доме инвалидов. Первый пожарный расчет прибыл через 7 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения обнаружено короткое замыкание без последующего горения. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека. Погибших и пострадавших нет.

В выезде задействовано 23 сотрудника и 6 единиц техники МЧС России, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.