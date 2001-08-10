Курильскому предприятию грозит штраф за неправильное хранение минтая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении АО «Северо–Курильская база сейнерного флота» по факту нарушения температурного режима при перевозке и хранении минтая, рассказали ТИА "Острова" в региональном Россельхознадзоре..

Во Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный государственному ветеринарному надзору груз – мороженый минтай без головы общим весом 25,5 т. Часть продукции была выгружена в рефрижераторный прицеп, прикрепленный к автомобилю на территории ООО «ДВ Порт».

Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось АО «Северо–Курильская база сейнерного флота».

Должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора был произведен осмотр подконтрольного товара и сделан замер температуры. Температура в толще продукции составила минус 15,4 °С при необходимых минус 18 °С.

Это не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также требованиям п. 8 ГОСТ 32366-2013, в соответствии с которым изготовлена вышеуказанная продукция. Рыба была отправлена на дозаморозку.

По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело рассмотрено, нарушителю грозит административный штраф в размере 150 000 рублей. Ранее предприятие уже неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение (все штрафы предприятием были оплачены).