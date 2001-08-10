Сахалинца будут судить за кражу со взломом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Седственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Гражданину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в ночь на 21 августа 2021 года фигурант, достоверно зная, что в хозяйственной постройке на участке, принадлежащем его соседке, имеется ценное имущество, решил похитить его с целью перепродажи.

Пробравшись через ограждение на частную территорию, обвиняемый выставил окно, сняв с него рейки, и проник в помещение. Оттуда он похитил бензопилу, кейс с шуруповертом и двумя аккумуляторными батареями, набор гаечных ключей, болгарку марки и другой инструментарий.

С похищенным имуществом злоумышленник места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 15 тысяч рублей.