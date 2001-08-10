Тихоокеанское
информационное агентство
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14:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за кражу со взломом

Сахалинца будут судить за кражу со взломом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Седственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Гражданину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в ночь на 21 августа 2021 года фигурант, достоверно зная, что в хозяйственной постройке на участке, принадлежащем его соседке, имеется ценное имущество, решил похитить его с целью перепродажи.

Пробравшись через ограждение на частную территорию, обвиняемый выставил окно, сняв с него рейки, и проник в помещение. Оттуда он похитил бензопилу, кейс с шуруповертом и двумя аккумуляторными батареями, набор гаечных ключей, болгарку марки  и другой инструментарий.

С похищенным имуществом злоумышленник места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 15 тысяч рублей.

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