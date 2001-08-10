Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2022
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14:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка на минуту оставила телефон на прилавке магазина и лишилась его

Сахалинка на минуту оставила телефон на прилавке магазина и лишилась его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском районе сотрудники полиции установили подозреваемого, обокравшего посетительницу магазина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ОМВД России по Тымовскому городскому округу обратилась с заявлением 53-летняя местная жительница, у которой был похищен мобильный телефон.

Женщина ненадолго оставила девайс на прилавке магазина, но этого момента хватило, чтобы кто-то украл гаджет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастен 40-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и привлекался к ответственности за совершение имущественного преступления. Украденный телефон изъят и будет возвращен законной владелице.

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