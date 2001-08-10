В селе Быков пожарные эвакуировали из горящего дома шестерых граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 сентября в 23.52 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Быков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 23.57. К этому моменту открытым пламенем горела комната одной из квартир жилого дома. Звено газодымозащитной службы в ходе разведки обнаружило и эвакуировало из здания 6 граждан, двое из них дети. Пожар локализовали в 00.21, а в 01.40 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.