Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2022
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16:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Выпивка за знакомство в холмской гостинице довела до криминала

Выпивка за знакомство в холмской гостинице довела до криминала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в краже чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 июля фигурант заселился в одну из местных гостиниц и познакомился с потерпевшим, который снял соседний номер. Злоумышленник предложил выпить за знакомство, и мужчины, расположившись в номере потерпевшего, стали употреблять алкоголь.

Когда потерпевший уснул, обвиняемый обратил своё внимание на его мобильный телефон, портмоне с денежными средствами, банковскими картами и документами.

Похитив данное имущество, злоумышленник покинул гостиницу.

Украденные деньги он сразу потратил, а телефон планировал продать. Когда же ему это не удалось, он выбросил девайс вместе с остальным похищенным имуществом в подвал. Впоследствии похищенное было разыскано сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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