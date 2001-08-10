Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2022
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16:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще один сахалинец задержан за незаконную добычу красной икры

Еще один сахалинец задержан за незаконную добычу красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в отношении 34-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 30 августа, фигурант, находясь на берегу реки Новикова, являющейся миграционным путем лососевых для захода на нерест, осуществил незаконный вылов рыбы горбуши. Из пойманных самок злоумышленник на месте порол и заготавливал икру. К моменту, когда противоправные действия фигуранта были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, он успел незаконно добыть свыше 14 килограмм икры. 

Своими умышленными действиями подозреваемый причинил ущерб водным биоресурсам на сумму почти 395 тысяч, что является особо крупным размером.

Материал подготовлен на основе предварительных данных

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