Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2022
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16:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель села Яблочное ответит в суде за разбойное нападение

Житель села Яблочное ответит в суде за разбойное нападение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя села Яблочное, обвиняемого в совершении разбоя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

На бытовой почве у обвиняемого произошел конфликт со своей знакомой, в результате которого фигурант схватил потерпевшую за руку, и с силой потянул на кухню. Затем он начал душить гражданку и угрожать ей расправой. Пользуясь физическим превосходством и испугом женщины, фигурант снял с нее золотые украшения общей стоимостью около 200 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

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