В Долинске пожарные тушили горящий подъезд многоэтажки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 сентября в 18.44 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, расскахали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 18.47. К этому моменту из окна подъезда многоквартирного дома шел густой дым, открытым пламенем горели почтовые ящики и велосипед. Пожар локализовали в 18.58, а в 19.05 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины пожара устанавливаются.