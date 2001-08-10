Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2022
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Холодную воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска 14 и 15 сентября
09:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинске пожарные тушили горящий подъезд многоэтажки

В Долинске пожарные тушили горящий подъезд многоэтажки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 сентября в 18.44 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, расскахали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 18.47. К этому моменту из окна подъезда многоквартирного дома шел густой дым, открытым пламенем горели почтовые ящики и велосипед. Пожар локализовали в 18.58, а в 19.05 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины пожара устанавливаются.

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