Сахалинец купил наркотики и прятал их, пока не попался
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в январе текущего года фигурант приобрел у третьего лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотическое средство синтетического производства.
Обвиняемый принес свёрток домой, где разделил смесь пополам и расфасовал в два пакета. Некоторое время гражданин хранил запрещенное к обороту вещество у себя дома, а затем решил его перепрятать.
Один сверток он спрятал на улице под металлической трубой, а второй в заброшенной машине, расположенной неподалеку. В указанных местах фигурант хранил наркотики до их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
Согласно заключению эксперта, общая масса изъятого синтетического наркотика составила 0,60 грамма, что является значительным размером.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
15:48 9 Сентября В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
14:22 9 Сентября Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры
14:34 9 Сентября Ученики детских школ искусств поздравили Южно-Сахалинск с Днем города
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?