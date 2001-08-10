Сахалинец купил наркотики и прятал их, пока не попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в январе текущего года фигурант приобрел у третьего лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотическое средство синтетического производства.

Обвиняемый принес свёрток домой, где разделил смесь пополам и расфасовал в два пакета. Некоторое время гражданин хранил запрещенное к обороту вещество у себя дома, а затем решил его перепрятать.

Один сверток он спрятал на улице под металлической трубой, а второй в заброшенной машине, расположенной неподалеку. В указанных местах фигурант хранил наркотики до их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, общая масса изъятого синтетического наркотика составила 0,60 грамма, что является значительным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.