Сахалинец рассказал однокурснику, что получил зарплату и остался без денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в июне нынешнего года в гости к фигуранту пришел его бывший однокурсник. Последний ненароком обмолвился, что получил зарплату, которую ему перечислили на банковскую карту. Тогда у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение данных денежных средств. Пин-код от карты потерпевшего он знал, поскольку ранее молодой человек давал ему свою кредитку для совершения покупок.
Перед сном потерпевший выложил вещи из кармана на подоконник. Воспользовавшись данным обстоятельством, злоумышленник похитил его карту. Добравшись до ближайшего банкомата, он обналичил 25 тысяч рублей, а кредитку разрезал и выкинул. Украденные деньги гражданин потратил по своему усмотрению.
Таким образом гражданин совершил преступление, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.
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