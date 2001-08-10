В Быкове пожарные вывели из горящего дома двоих граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 сентября в 02.11 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Быков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 02.17. К этому моменту из окон дома шел дым, коридор горел открытым пламенем на площади в 2 квадратных метра. Была информация, что внутри могут быть люди, поэтому звено газодымозащитной службы незамедлительно направилось на помощь и вывело из помещения двоих человек – женщину и мужчину. Последний получил ожоги.
Пожар локализовали в 02.23, а в 02.53 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Причины пожара устанавливаются.
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