Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранним утром 12 сентября в пгт. Шахтерск на ул. Ленина, в районе дома 16/1, 18-летний водитель, управляя мотоциклом «Alfa», не имея права на управление транспортным средством, без мотошлема и страховки ОСАГО, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, а именно фасад магазина "Овощи-фрукты", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, водитель получил травмы и был госпитализирован в Углегорское ЦРБ.

По данному факту проводится проверка.