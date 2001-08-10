Еще нескольких сахалинец обманули мошешники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полицию обратилась 64-летняя жительница Корсакова. Женщина сообщила полицейским, что у нее обманным путем похитили 200 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Потерпевшая разместила на одном из сахалинских интернет-порталов объявление о продаже гаража. Позже ей позвонил мужчина и сказал, что хотел бы приобрести его, но так как в данный момент находится на вахте, может внести залог в размере 100 тысяч рублей, для того чтобы гараж не продали пока он не вернется. Потерпевшая согласилась.
Позже мошенник сообщил по телефону, что перевел на ее счет 180 тысяч рублей, но чтобы проверить это, гражданке якобы необходимо добраться до ближайшего банкомата. Женщина послушалась и отправилась в банк. В дальнейшем, находясь у терминала, злоумышленник по телефону диктовал ей алгоритм действий, которые женщина должна была произвести. В результате данных действий потерпевшая перевела деньги со своих счетов на счет афериста.
Еще одно заявление поступило в УМВД России по городу Южно-Сахалинску от 55-летней жительницы областного центра. Ей позвонил «сотрудник банка» который сообщил, что для сохранения сбережений требуется срочно перевести все деньги на специальный «безопасный счет», который ей сообщит. Женщина поверила и перевела аферистам 97 000 рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.
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