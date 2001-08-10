Очередного браконьера задержали на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Данное деяние инкриминируется 26-летнему местному жителю, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 31 августа, фигурант, находясь на берегу залива Анива на расстоянии 150 метров от автомобильной дороги Корсаков-Новиково, осуществлял незаконную добычу горбуши. Из выловленной рыбы он заготовил 10 килограмм икры, чем нарушил «Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 267 от 23.05.2019 года. Противоправные действия гражданина были пресечены инспекторами рыбоохраны и сотрудниками полиции.

Своими умышленными действиями подозреваемый причинил ущерб водным биоресурсам на сумму почти 297 тысяч рублей, что является особо крупным размером