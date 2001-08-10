Сахалинец решил, что обокрал друга и пришел с повинной в полицию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу с заявлением о квартирной краже обратился 46-летний местный житель. Потерпевший работает водолазом, и из его жилища было похищено дорогостоящее оборудование. Кто-то украл подводный буксировщик, водолазный костюм и другой инструментарий. Общая стоимость похищенного составила почти 340 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выяснили, что неизвестный проник в квартиру через входную дверь. При этом сам потерпевший, как выяснилось, часто оставлял ее незапертой. Оперативники приступили к розыску злоумышленника, но в скором времени к ним с явкой с повинной пришел знакомый потерпевшего, сообщив, что это он совершил кражу. Но пояснить, куда он дел снаряжение гражданин не мог, потому что не помнил.
Сотрудники уголовного розыска, не смотря на признание гражданина, решили продолжить оперативно-розыскные мероприятия и установили, что он не причастен к краже. Выяснилось, что хищение совершил другой человек – 27-летний ранее судимый местный житель.
Оказалось, что друг потерпевшего в тот день распивал спиртное. Мужчина давно хотел заполучить в свое пользование водолазный костюм потерпевшего, но тот отказывал. Поэтому, когда гражданин узнал, что друга обворовали и унесли именно дорогостоящее снаряжение, то решил что это он обокрал его будучи в состоянии опьянения, и решил раскаяться.
На самом же деле 27-летний подозреваемый также знал, что потерпевший хранит дорогой инструментарий у себя дома, и что проникнуть в квартиру не составит большого труда. Убедившись, что заявителя нет дома, он похитил его имущество с целью перепродажи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в, а», ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.
В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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