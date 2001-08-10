На Сахалине корова стала виновницей аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 сентября на 1 км автодороги Пензенское - Черемшанка 37-летний водитель управлял автомобилем «Toyota Hiace». Двигаясь с востока на запад, водитель не учел особенности транспортного средства и объезжая корову, не справился с управлением и совершил съезд в левый придорожный кювет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате ДТП, 66-летний пассажир получил травмы. Животное, по всей видимости, не пострадало.ж

По данному факту проводится проверка.