Сахалинца будут судить за кражу велосипеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя областного центра, ранее судимого, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.

Установлено, обвиняемый, находясь на втором этаже жилого дома в районе улицы Есенина, увидел на лестничной площадке велосипед и решил похитить его.

Реализуя свой преступный умысел, фигурант, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял велосипед с рамой зеленого цвета, выкатил его из подъезда, незаконно завладев чужим имуществом.

В дальнейшем с похищенным, обвиняемый с места совершения преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, а именно: в течение двух часов мужчина ездил на похищенном велосипеде по улицам города, а затем бросил его в одном из дворов.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, тем самым причинив материальный ущерб потерпевшему в размере 17 000 рублей.

Материальный ущерб злоумышленник возместил в полном объёме.