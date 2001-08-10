Сахалинка обменяла наркотики на телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, в начале июня обвиняемая, используя сотовый телефон, посредством сети Интернет осуществила у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заказ синтетического наркотика и произвела его оплату через электронный кошелек. Позже она получила анонимное сообщение с указанием местонахождения наркотического средства.
Забрав его гражданка вернулась в квартиру, где расфасовала запрещенное к обороту вещество в два бумажных свертка, обмотанные изоляционной лентой синего цвета.
Затем обвиняемая решила незаконно сбыть наркотическое средство своему знакомому и назначила ему встречу в районе улицы Сахалинской.
Находясь в автомобиле последнего, злоумышленница в обмен на мобильный телефон передала ему сверток с наркотиком.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий данный мужчина был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра гражданина, в заднем левом кармане его джинс был обнаружен и изъят сверток с веществом, являющимся согласно заключения эксперта - смесью, содержащей в своем составе α-PVP, производное наркотического средства N-метилэфедрон. При последующем разбирательстве оперативники вышли на след обвиняемой и задержали ее.
Своими умышленными действиями обвиняемая, совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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