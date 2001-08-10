Очередных браконьеров задержали на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В данном деянии подозреваются двое граждан 1989 и 1987 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.

Установлено, что 28 августа фигуранты в акватории реки Размоловка, 439 метрах от места впадения данной реки в реку Долинка Корсаковского района, действуя в нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ от 23.05.2019 № 267, при помощи тройника, способом багрения, умышленно осуществили незаконную добычу рыбы. Из неё они заготовили почти 4 килограмма икры лососёвого виды рыб (горбуш), причинив тем самым водно-биологическим ресурсам Российской Федерации, согласно Такс, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1321 от 03.11.2018, крупный ущерб в сумме более 111 тысяч рублей.

Указанные граждане написали явки с повинной. Расследование продолжается.