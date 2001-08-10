Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2022
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12:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очередных браконьеров задержали на Сахалине

Очередных браконьеров задержали на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В данном деянии подозреваются двое граждан 1989 и 1987 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.

Установлено, что 28 августа фигуранты в акватории реки Размоловка, 439 метрах от места впадения данной реки в реку Долинка Корсаковского района, действуя в нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ от 23.05.2019 № 267, при помощи тройника, способом багрения, умышленно осуществили незаконную добычу рыбы. Из неё они заготовили почти 4 килограмма икры лососёвого виды рыб (горбуш), причинив тем самым водно-биологическим ресурсам Российской Федерации, согласно Такс, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1321 от 03.11.2018, крупный ущерб в сумме более 111 тысяч рублей.

Указанные граждане написали явки с повинной. Расследование продолжается.

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