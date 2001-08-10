На Сахалине пассажир автобуса обокрал спящего соседа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.

Так, в октябре 2021 года в полицию поступило заявление от потерпевшего о хищении мобильного телефона.

В ходе следствия установлено, что 4 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в автобусе, услышал звук от поступившего СМС-сообщения кому-то на телефон. Тогда он осмотрелся и увидел дремавшего пассажира, рядом с которым лежал смартфон. Так как автобус был практически пустой, злоумышленник, не привлекая к себе внимания, забрал телефон и вышел на следующей остановке.