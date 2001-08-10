Сахалинец, продавая шубу, потерял 70 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило сообщение от 44-летнего жителя Нивского района о том, что телефонные мошенники похитили у него 70 тысяч рублей с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 7 сентября заявителю по мессенджеру поступило сообщение якобы от потенциального покупателя, готового приобрести шубу, выставленную на продажу потерпевшим на одном сайте. Мошенник, выдавая себя за покупателя, сообщил, что товар оплачивать будет переводом на банковскую карту, на что заявитель согласился. После чего ему прислали ссылку на сайт, пройдя по которой, заявитель ввел данные своей банковской карты. После этого произошло списание денежных средств в сумме 70 тысяч рублей.
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